A competição, que está agendada para a Arábia Saudita entre 12 e 22 de dezembro, terá o Al-Ittihad a entrar a partir da ronda de qualificação, fase em que começa por defrontar os neozelandeses do Auckland City.

Caso se qualifique, a equipa saudita, que esta época conta com o português Jota (ex-Celtic) e estrelas como Karim Benzema (ex-Real Madrid), N'Golo Kanté (ex-Chelsea) ou Fabinho (ex-Liverpool), jogará nos quartos de final com os egípcios do Al-Ahly, campeões africanos.

A competição, que se realizará em Jeddah, cidade do Al-Ittihad, será a última no atual formato, estando previsto que a partir de 2025 será um modelo de Mundial de clubes com 32 equipas, a disputar nos Estados Unidos, a cada quatro anos.

Ainda nesta última edição, os quartos de final também irão opor os mexicanos do Club León aos japoneses do Urawa Reds, enquanto o Manchester City, de Bernardo Silva e Rúben Dias, entra diretamente nas meias-finais, bem como o campeão da Taça dos Libertadores.

Na taça sul-americana ainda decorrem as meias-finais, fase em que o Fluminense defronta o Internacional, e o Boca Juniors o Palmeiras, de Abel Ferreira.

Os ingleses irão defrontar, com data inicial prevista para 19 de dezembro, o vencedor do jogo entre Leon e Urawa Reds, enquanto nas outras 'meias' o vencedor da Libertadores terá pela frente ou Al-Ahly ou Al-Ittihad/Auckland.

A final está agendada para 22 de dezembro, no Estádio Cidade Desportiva Rei Abdullah, com capacidade para 62.000 espetadores.

