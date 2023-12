Al Hilal soma 18.ª vitória consecutiva e Jorge Jesus iguala recorde obtido na Luz

O Al Hilal venceu hoje na receção ao Al Wehda, por 2-0, na 17.ª jornada da Liga saudita de futebol, somando a 18.ª vitória consecutiva em todas as competições, com Jorge Jesus a igualar o seu recorde no Benfica.