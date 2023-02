Al Hilal na final do Mundial de clubes ao bater Flamengo, de Vítor Pereira

Os sauditas do Al Hilal apuraram-se hoje para a final do Mundial de clubes de futebol, ao derrotarem nas meias-finais, em Tanger, Marrocos, os brasileiros do Flamengo, do português Vítor Pereira, por 3-2.