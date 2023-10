A equipa de Jorge Jesus, que contou com o internacional português Rúben Neves no 'onze', abriu o marcador no primeiro minuto de jogo, pelo internacional sérvio Sergej Milinkovic-Savic, e aumentou a vantagem aos 37, por outro sérvio, o ponta de lança Aleksandar Mitrovic, ex-Fulham, de Marco Silva.

O mesmo Mitrovic poderia ter feito o 2-0 antes, aos 26 minutos, quando foi encarregado de bater um penálti e falhou.

Na segunda parte, o Al-Ahli, que conta nas suas fileiras com jogadores como o brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool, ou o argelino Riyad Marhez, ex-Manchester City, reduziu aos 58 minutos, pelo avançado francês Allan Saint-Maximin, ex-Newcastle, reentrando na discussão do resultado.

O marcador ficou 'selado' aos 84 minutos, quando o central brasileiro Ibanez, ex-Roma, de José Mourinho, fez um autogolo, dando o terceiro tento ao Al-Hilal.

Com o golo que marcou, Mitrovic subiu ao segundo lugar da lista de melhores marcadores, com oito golos, só superado por Cristiano Ronaldo, que lidera com 11.

Com esta vitória, o Al-Hilal consolidou a liderança, com 29 pontos, mais cinco do que o Al-Taawon, que é segundo com 24, e mais seis do que o Al-Fateh, terceiro com 23. O Al-Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, segue em quarto lugar, com 22, mas tem menos um jogo, que cumprirá no sábado em casa do Al-Feiha.

JEC // VR

Lusa/fim