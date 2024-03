O triunfo do Al-Hilal foi titular, foi conseguido já em tempo de descontos (90+3 minutos), por Michael, numa altura em que o adversário já jogava em inferioridade numérica.

Com o português Ruben Neves a titular, a formação de Riade marcou aos 79 minutos, por intermédio de Salem Al Dawsari, mas viu o adversário empatar a partida aos 86, por Antolic, pouco antes de ter ficado reduzido a 10, na sequência da expulsão de Al Anazi, aos 88.

A formação orientada pelo técnico português somou assim o 29.º triunfo, mantendo um trajeto 100% vitorioso desde 25 de setembro de 2023, entre campeonato (17 jogos), 'Champions' asiática (nove) e Taça da Arábia Saudita (três).

Na terça-feira, o Al-Hilal tornou-se recordista mundial de vitórias consecutivas, ao vencer no reduto do Al-Ittihad por 2-0, em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol, resultado que lhe permitiu superar os 27 triunfos seguidos dos galeses do The New Saints, em 2016/17.

O Al Hilal lidera destacado a Liga de futebol da Arábia Saudita, com 68 pontos, mais 12 do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e orientado por Luís Castro, que é segundo.

