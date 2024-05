Mitrovic, aos 15 e 45+3 minutos, um autogolo de Al Juwaid, aos 39, e Milinkovic-Savic, aos 45+6, selaram o triunfo do Al Hilal, apesar do tento de Selemani (34) para os forasteiros.

O internacional português Ruben Neves foi titular, saindo aos 62 minutos, e também celebrou o título de um Al Hilal ainda sem derrotas, enquanto Tozé figurou no 'onze' dos últimos classificados, assistindo Selemani para o golo.

Contas feitas, o clube de Riade chega aos 89 pontos e já não pode ser alcançado pelo segundo classificado, o Al Nassr, do treinador Luís Castro e de Cristiano Ronaldo, que tem 77, celebrando assim o 19.º título saudita, reforçando o estatuto de recordista de troféus, com mais oito que o segundo posicionado.

O técnico de 69 anos venceu o campeonato no terceiro país diferente, depois de Portugal (Benfica) e Brasil (Flamengo), no 21.º título de uma carreira que inclui duas Supertaças da Arábia Saudita, uma primeira em 2018/19, primeira passagem no Al Hilal, e outra já esta temporada.

