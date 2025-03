Depois de terem perdido há uma semana no Uzbequistão, por 1-0, desta feita, os sauditas do Al Hilal não deram hipóteses ao adversário, com o médio Mohamed Kanno em destaque no primeiro tempo, ao fazer as assistências para os dois primeiros golos, de Hamad Al Yami, aos 31, e do brasileiro Malcom, aos 42.

No segundo tempo, mais dois golos para o conjunto de Jesus, o primeiro por intermédio de Salem Al Dawsari, de penálti, aos 51, e o último através de Nasser Al Dawsari, aos 90+2, que 'selou' a passagem da formação saudita, com o internacional luso Rúben Neves a titular, à final-8 da 'Champions' asiática.

Pelo caminho ficou o Pakhtakor, do técnico Pedro Moreira, que, depois de ter conseguido vencer de forma 'surpreendente' o jogo da primeira mão da eliminatória, foi batido de forma clara na Arábia Saudita e despediu-se da prova 'milionária' da Ásia.

Por seu turno, o Al Rayyan, clube do Qatar treinado pelo português Artur Jorge - que contou com André Amaro no 'onze' -, foi batido na visita à Arábia Saudita pelo Al Ahli, por 2-0, depois de já ter perdido no primeiro confronto, na semana passada, por 3-1.

O argelino Riyad Mahrez, ex-Manchester City, 'bisou' no encontro, aos 77 e aos 83 minutos, com o brasileiro Galeno, ex-FC Porto, na assistência para o primeiro golo dos anfitriões, que avançam para a fase seguinte da Liga dos Campeões asiáticos.

DN // VR

Lusa/Fim