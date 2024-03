Depois do empate 1-1 no reduto do Damac, em 21 de setembro de 2023, a formação saudita venceu todos os jogos oficiais disputados, entre campeonato (15 encontros), Liga dos Campeões asiática (oito) e Taça da Arábia Saudita (três).

A série começou em 25 de setembro de 2023, em jogo dos 16 avos de final da Taça, com uma vitória por 1-0 no reduto do Al-Jabalain, selado com um tento do médio internacional português Rúben Neves, apontado aos 64 minutos.

Foi a primeira de, para já, 26 vitórias consecutivas em jogos oficiais, que colocam o Al Hilal no segundo lugar da história do futebol mundial, em igualdade com os neerlandeses do Ajax, que somaram 26 em 1971/72, e apenas atrás dos galeses do The New Saints, com 27 em 2016/17.

Os sauditas igualaram agora uma marca que o Ajax fixou há mais de meio século, numa equipa em que pontificava Johan Cruyff e venceu 26 jogos seguidos, entre 03 de outubro de 1971 e 29 de março de 1972.

Curiosamente, a série começou e acabou com triunfos caseiros por 1-0 sobre o NEC Nimegue, o primeiro para o campeonato e o segundo para a Taça dos Países Baixos.

A formação do Ajax de 1971/72 entrou para a história pelo seu 'futebol total', que, sob o comando do 'mago' romeno Stefan Kovács e 'empurrado' por 33 golos de Cruyff, ganhou a Taça dos Campeões Europeus e o campeonato e a taça neerlandesas.

O recorde do conjunto de Amesterdão durou até 2016/17, época em que o The New Saints venceu 27 jogos consecutivos, entre 14 de agosto e 30 de dezembro de 2016, em jogos do campeonato, Taça da Liga, Challenge Cup e Taça de Gales.

Este registo pode ser igualado pelo Al Hilal se os sauditas vencerem o próximo jogo, na sexta-feira, no reduto do Al-Riyadh, para a 23.ª jornada do campeonato saudita.

O 'onze' de Jorge Jesus tentará, depois, ficar, a solo, com o recorde mundial, chegar aos 28 triunfos seguidos, precisando para isso de vencer também no reduto do Al-Ittihad, dentro de uma semana, em 12 de março, na segunda mão dos 'quartos' da 'Champions' asiática.

Além do Al Hilal, também o The New Saints está na corrida ao seu próprio recorde mundial, uma vez que tem presentemente 24 vitórias consecutivas.

Hoje, em Riade, o triunfo do conjunto de Jorge Jesus foi selado com tentos do sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 40 minutos, de grande penalidade, e de Salem Al Dawsari, aos 42.

