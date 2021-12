A formação comandada por Erik ten Hag somou o terceiro triunfo seguido na competição, que lidera com 36 pontos, mais quatro do que o Feyenoord, que recebe no domingo o Fortuna Sittard, penúltimo classificado.

Num encontro disputado à porta fechada, devido à pandemia de covid-19, os brasileiros Antony, aos 15 e 23 minutos, e Danilo, aos 76, o argentino Lisandro Martínez, aos 18, e Klaassen, aos 71, marcaram os golos da formação de Amesterdão, que recebe o Sporting na terça-feira, depois de ter batido os 'leões', em Lisboa, por 5-1.

Após cinco jornadas, o Ajax já assegurou o primeiro lugar do Grupo C da 'Champions', com o pleno de 15 pontos, e a passagem aos oitavos de final, tal como o Sporting, segundo classificado, com nove pontos.

