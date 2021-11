O avançado Nikão assinou o único tento da partida, aos 29 minutos, numa finalização acrobática, após defesa incompleta do guarda-redes dos paulistas, que se estrearam na decisão da competição.

O emblema de Curitiba, treinado por Acácio Valentim, mas que arrancou a temporada sob o comando do português António Oliveira, sucede aos argentinos do Defensa y Justicia, que na época passada bateram os compatriotas do Lanús.

Esta é a segunda vez que o Athletico arrecada o troféu da 'Copa' Sul-Americana, depois de em 2018 ter derrotado os colombianos do Junior Barranquilla, na altura numa decisão disputada a duas mãos.

Dentro de uma semana, também em Montevideu, Flamengo e Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, protagonizam outra final 100% brasileira, mas para a Taça Libertadores, a principal prova sul-americana de clubes.

