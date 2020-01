Africa Race chega hoje a Dakar: Vencedores sem surpresas Desta vez sem um oceano a separá-las, enquanto o Dakar se estreou na Arábia Saudita, a Africa Eco Race chegou mais uma vez a Dakar. Novamente sem nomes muito fortes, o desafio foi o mesmo, nas areias onde Thierry Sabine sonhou. Patrick e Lucas Martin (Mercedes-Benz) venceram a edição de 2020 do Africa Eco Race desporto AutoSport desporto/africa-race-chega-hoje-a-dakar-vencedores-sem_5e2445f722bb341c1a24091a





Desta vez sem um oceano a separá-las, enquanto o Dakar se estreou na Arábia Saudita, a Africa Eco Race chegou mais uma vez a Dakar. Novamente sem nomes muito fortes, o desafio foi o mesmo, nas areias onde Thierry Sabine sonhou. Patrick e Lucas Martin (Mercedes-Benz) venceram a edição de 2020 do Africa Eco Race à geral (Autos/Camiões). Nos SSV Xtreme, o triunfo foi para Benoit Fretin/Cédric Duplé (Can Am). Por fim nas motos, Alessando Botturi (Yamaha) confirmou o triunfo.

À geral, a corrida foi liderada por SSV, Camiões… e autos. Os SSV dominaram na primeira curta especial, os Camiões nos percursos rápidos de Marrocos e quando a areia começou a aparecer muito mais em forma de dunas, os buggy solidificaram-se na frente.



Na tabela da classificação geral, Benoit Fretin foi o primeiro líder da prova, num SSV, Miklos Kovacs impôs o seu Camião Scania na etapa dois, Yves Fromont (Buggy) liderou na etapas três e quatro, depois foi a vez doutro Camião, Igor Bouwens que se manteve na frente nas Etapas cinco, seis e sete. Na Etapa oito foi a vez de Patrick Martin passar para a frente onde permaneceu até ao fim.



Nos Camiões o domínio de Miklos Kovacs (Scania) foi interrompido na quarta etapa, quando Igor Bouwens (Iveco) liderou nas tiradas cinco, seis e sete. O húngaro Miklos Kovacs foi novamente para a frente na etapa 8 e aí ficou até final.



Nos SSV: Benoit Fretin foi o primeiro líder, na primeira e segunda etapas. Alexandre Debanne suplantou-o na etapa três, mas Fretin recuperou a liderança na quarta etapa para não mais a largar.

Nas Motos, Alessandro Botturi (Yamaha) só teve o norueguês Anders Pal Ullevalseter (KTM) à sua frente na etapa dois. Na seguinte, Botturi recuperou a dianteira e por aí ficou até ao fim, apesar da diferença nunca ter sido muito grande.



Fazendo uma cronologia da corrida, na Etapa 5, o Iveco #408 de Igor Bouwens, Ulrich Boerboom e Frits Driesmans seguia na frente com seis segundos de avanço para o Tarek Buggy #200 de Yves e Jean Fromont. Nas motos, a KTM #101 de Alessandro Botturi mantinha a liderança com cerca de quatro minutos de vantagem.



Na Etapa 6, continuava a grande luta entre Camiões e Autos, com o Iveco pilotado por Igor Bouwens a liderar com apenas seis segundos de avanço para o Buggy de Yves Fromont. No lugar mais baixo do pódio estava classificado Patrick Martin, que roda a 9m02s da frente.

Nas Motos, Botturi (Yamaha) tinha 4m10s de avanço para Ullevalseter (KTM).



Etapa 7, o Iveco de Igor Bouwens, conquistava a sua terceira vitória em etapas apesar de um acidente entre duas pequenas dunas que formavam uma ‘tigela’. O belga tinha na altura 3m40s de avanço para o Scania do húngaro Miklos Kovacs. Quatro minutos mais atrás estava o Tarek Mercedes de Patrick e Lucas Martin. Estes três concorrentes estavam separados na geral por sete minutos, o quarto classificado estava a quase três horas e meia…

Nos SSV, lideravam Benoit Fretin e Cédric Duplé , com mais de duas horas de avanço para Noel de Burlin.



Na Etapa 8, Patrick e Lucas Martin (Tarek Mercedes) passaram a ser os novos líderes do Africa Race, com a dupla francesa do buggy a aproveitar uma tirada mais complicada para se sobrepor aos Camiões, que no dia anterior ocupavam os dois primeiros lugares da classificação geral.

Oito horas…19m17s foi o que o melhor auto registou na etapa 8 do Africa Race, e o mais curioso é que foi um Polaris SSV, o de Geoffroy Noel de Burlin. Ainda por cima este belga de 40 anos ‘viajava’ sozinho, ou seja, sem co-piloto. Para além disso, é paraplégico. O feito é tanto ou mais ‘enorme’ pois esta foi uma especial particularmente difícil, da qual um bom número de concorrentes só de lá saíram à noite.

Logo a seguir terminou outro SSV, o Can AM X3 de Loïc Frebourg e Franck Boulay. Na 3ª posição ficaram Patrick e Lucas Martin no seu Tarek Mercedes. Os franceses aproveitaram a oportunidade para assumir a liderança da geral provisória Auto/Camiões/SSV.



Depois de terem andado no topo da tabela até aqui, nesta etapa os Camiões sofreram. O belga Igor Bouwens, anterior líder da classificação geral com seu IVECO, foi vítima de um acidente do qual demoraram mais de duas horas para sair.



Nas Motos, Ullevalseter esteve perto de chegar à liderança pois estava 15 minutos na frente de Alessandro Botturi aquando do reabastecimento, mas o italiano da Yamanha reagiu e manteve-se líder por apenas 2m05s. O vencedor da etapa, Lyndon Poskitt (KTM) passou a terceiro da geral.

Na Etapa 9, nada mudou e na Etapa 10 do Africa Eco Race, que era suposto decidir – ou pelo menos encaminhar muito bem – esta 12ª edição do evento, quer nas motos ou nas quatro rodas, o diretor do evento teve que neutralizar a etapa no km 249, num ponto de reabastecimento já que três motociclistas tiveram um acidente na primeira parte do percurso que necessitou da atenção de dois dos helicópteros tornando-se impossível garantir a segurança dos concorrentes no percurso de cerca de 500 km. Desta forma, os participantes rodaram em ligação os últimos 250 km.

Nos autos, Yves e Jean Fromont, no Buggy Mercedes, terminaram na dianteira, na frente dos seus companheiros de equipa da Team MMO Patrick e Lucas Martin, no seu Tarek Mercedes Buggy, e permaneceram na liderança da prova, na altura com 1h10s de avanço para os segundos classificados, o Camião Scania guiado por Miklos Kovacs.

Nos SSV Xtreme Race, Benoit Fretin e Cedric Duplé tinha quase duas horas de avanço para Patrice Etienne e Jean Pierre Saint Marin.

Nos Camiões, novo triunfo para o Scania de Karoly Fazekas, mas na frente permanecia o Scania de Miklos Kovacs com meia hora de avanço para o vencedor desta etapa nos Camiões. Nas Motos, Alessandro Botturi mantinha-se na frente com 2m04s face a Pal Anders Ullevalseter, e assim ficou até ao fim..



Quanto aos portugueses, João Rolo terminou em 70º e Fernando e Nuno Barreiros, no Isuzu #225 terminaram a prova na etapa na 51ª posição. Uma autêntica aventura para o trio, com muito problemas pelo meio, mas concluíram a prova, chegaram a Dakar e isso é o mais importante.

