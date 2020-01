Africa Eco Race, Etapa 3: Carros voltam a brilhar Na terceira etapa da Africa Eco Race os carros foram superiores aos camiões, ao contrário da Etapa 2 (RESULTADOS ETAPA 2). Nesta etapa, a dupla Yves e Jean Fromont, do Tarek Buggy #200, venceu e conseguiu ascender à liderança da geral. A dupla francesa aproveitou o facto de Miklos Kovacs, Lazlo Acs e Peter Czegledi, desporto AutoSport desporto/africa-eco-race-etapa-3-carros-voltam-a_5e184935b846211c158d736b





A dupla francesa aproveitou o facto de Miklos Kovacs, Lazlo Acs e Peter Czegledi, no Scania #420, terem parado para ajudar outro concorrente. Assim, com o terceiro lugar na etapa, o Scania passa para segundo a 53s da liderança. Na terceira posição estão Patrick e Lucas Martin no Mercedes Tarek Buggy #204. Seguem com uma desvantagem de cerca de um minuto.

Nos SSV Xtreme Race, com o 6º lugar na geral da etapa, Alexandre Debanne e Patrick Lardeau, no Can-Am #262, venceram a categoria, diminuindo a diferença para os líderes Benoit Fretin e Cédric Duple, no Can-Am #260.

Nas motos, o vencedor foi o italiano Alessandro Botturi, na Yamaha #101, seguindo assim na liderança da categoria com cerca de dois minutos de vantagem.

Quanto aos portugueses, Fernando e Nuno Barreiros, no Izusu #225, acabaram a terceira etapa na 51º posição. À geral estão em 50º lugar. João Rolo acabou a terceira etapa em 70º lugar, levando assim a KTM #134 ao mesmo lugar à geral.