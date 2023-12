Masomah Ali Zada, que integrou a equipa de refugiados em Tóquio2020, vai ter como vice-chefe de Missão Bernadette Castel Hollingsworth, vice-diretora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O presidente do COI, Thomas Bach, mostrou-se muito satisfeito com a escolha de Masomah, considerando-a um "exemplo" e disse não conseguir pensar em "ninguém melhor do que ela para representar a equipa e os mais de 110 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo".

Ali Zada nasceu no Afeganistão, numa comunidade de conservadores, na qual as meninas não eram incentivadas a andar de bicicleta, e sofreu várias ameaças quando se juntou a um grupo de mulheres que começaram a competir na modalidade de ciclismo.

Em 2016, depois de ter conseguido integrar a equipa nacional do seu país, a pressão de certas partes da sociedade tornou-se muito forte e a sua família deixou o Afeganistão, exilando-se em França.

Atualmente com 27 anos, Ali Zada integra a Comissão de Atletas do COI e estuda engenharia numa universidade de Lille.

A ciclista afegã sucede à antiga fundista queniana Tegla Laroupe, que chefiou as equipas de refugiados que participaram nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020.

