"Reconstruímos o caso e Salvio vai agora comparecer no Ministério Público. Vai esclarecer tudo e levar as provas. Ele tem uma testemunha e várias evidências que provam a sua inocência. Ele tem muitas provas e o que aconteceu vai ficar claro. Não é culpado de nada", esclareceu o advogado Mariano Cúneo Libarona, em declarações ao TyC Sports.

De acordo com alguns órgãos de comunicação argentinos, Magali Aravena, ex-mulher do jogador do Boca Juniors, apresentou uma queixa às autoridades, denunciando ter sido atropelada por Salvio, após uma discussão em Puerto Madero, Buenos Aires.

O advogado do antigo extremo das 'águias', de 31 anos, que vestiu a camisola 'encarnada' durante oito temporadas, refere que "outras pessoas sabem de tudo desde o início da advertência até às atitudes e intimidações" por parte de Magali Aravena.

"Vai [apresentar-se] não só com os vídeos que lhe dão razão, mas com uma riqueza de provas de testemunhas, que permitirão ao Ministério Público esclarecer a situação. Ele queria chegar cedo, mas eu estava de férias e não consegui encontrá-lo. Desde as 06:00 que eu já tinha a intenção de esclarecer tudo", reforçou.

