O avançado de 24 anos junta-se a André Silva e Alisson Safira como opção ao dispor de Moreno para o eixo do ataque, após se ter desvinculado do Granada, clube espanhol ao qual estava ligado desde os escalões de formação, acrescentam os vimaranenses.

"O avançado de 24 anos desvinculou-se do clube espanhol, ao abrigo de um acordo com a sociedade desportiva do Vitória SC, e assinou por três anos (até 2026), encontrando-se já às ordens do técnico Moreno, em Vale do Lobo, no Algarve", lê-se no sítio oficial do Vitória, que está a cumprir o estágio de pré-época no concelho de Loulé.

Natural de Monachil, localidade nos arredores de Granada, cidade da comunidade autónoma espanhola da Andaluzia, Adrián Butzke marcou três golos em três jogos oficiais pela equipa principal do emblema andaluz, na época 2021/22, antes de rumar ao Paços de Ferreira na segunda metade dessa temporada, por empréstimo, tendo marcado dois golos em 13 encontros.

Na temporada anterior, o dianteiro foi de novo cedido aos pacenses e apontou seis golos em 30 encontros oficiais pela equipa despromovida à II Liga.

O avançado é o quinto reforço oficializado pelo Vitória no período de transferências em curso, após as contratações do guarda-redes Charles, do defesa Ricardo Mangas, do médio João Mendes e do extremo Telmo Arcanjo.

