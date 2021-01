O campeão do torneio mais importante da América do Sul será conhecido hoje num jogo disputado entre duas equipas brasileiras, o Palmeiras e o Santos, no icónico estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Por causa da pandemia de covid-19, o estádio não abriu as portas para os adeptos e apenas convidados e trabalhadores, menos de cinco mil pessoas segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), devem acompanhar a final no Maracanã e, por isso, adeptos das equipas finalistas, que tem sede nas cidades de São Paulo e Santos, não viajaram em grande número para o Rio de Janeiro.

Marcela Ferraz, de 28 anos, contou que decidiu assistir ao jogo na rua, com outros adeptos, perto do estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, porque estava com saudades da energia do estádio da equipa branca e verde.

"Sou apaixonada pelo Palmeiras e entrei na torcida organizada Mancha Verde aos 13 anos. Faz um ano que não vou ao estádio. Estava com muita saudade e decidi vir assistir aqui. Não acho que será um jogo fácil, mas o Palmeiras vai ganhar por 1-0", contou à Lusa.

Juntamente com outros adeptos que bebiam cerveja sem máscara e faziam a festa, a adepta contou que já esteve infetada com o novo coronavírus e que acreditava ter anticorpos, pelo que se sentia segura para ficar na rua aglomerada e sem proteção facial.

Agentes da polícia, que na sua maioria também estavam sem o equipamento de proteção facial colocado de forma adequada no rosto, faziam o patrulhamento das ruas e dos bares. Antes do jogo, o clima era de festa, sem violência ou registo de confusão diante do estádio do Palmeiras.

Matheus Martins, 23 anos, adepto do Palmeiras desde o nascimento, afirmou que o Palmeiras era mais importante do que o novo coronavírus e, por isso, estava a festejar antes do jogo.

"Eu adoro ir ao estádio e, por isto, vim aqui assistir ao jogo com outros palmeirenses como eu. Não tenho medo da covid-19, o Palmeiras e muito mais importante do que isto. Vai ser 1-0 ou 2-1, mas vamos ganhar", reforçou.

Questionado se esperava algo diferente da equipa do técnico português Abel Ferreira na final contra o Santos, o adepto disse que não.

"O Abel Ferreira ajudou muito o Palmeiras, mas hoje os jogadores tem que ter coração. Não espero nada muito diferente, sei que não podemos achar que o jogo está ganho, mas a equipa está jogando bola, jogando bem", afirmou.

Já Natália Bonfim, 28 anos, contou que fará uma tatuagem para eternizar no seu corpo esta final se o Palmeiras vencer.

"Acho que vamos ganhar, mas não espero um jogo fácil. O Palmeiras e o técnico do Palmeiras são melhores do que o Santos. Se o Palmeiras ganhar, além de fazer a festa, eu e meu marido vamos fazer uma tatuagem em comemoração", concluiu.

Numa edição 2020 com epílogo em 2021 por culpa da pandemia da covid-19, o 'verdão' tenta repetir o título inédito de 1999, então liderado pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, enquanto o Santos quer replicar os feitos de 1962 e 1963, com Pelé, e 2011, com Neymar, no que será para ambos a quinta final.

O vencedor selará o 20.º título brasileiro, a cinco dos argentinos, e segundo consecutivo, depois do triunfo do 'Fla', de Jorge Jesus, em 2019, com uma vitória por 2-1 na final sobre o River Plate, na primeira decisão a um jogo, em Lima, no Peru.

CYR (PFO) // AMG

Lusa/Fim