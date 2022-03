O golo que decidiu a partida foi marcado pelo veterano ponta de lança francês Olivier Giroud, aos 49 minutos, ao desviar para o fundo das redes de David Ospina um remate do seu companheiro Davide Calabria.

Pela formação napolitana alinhou o internacional português Mário Rui, que jogou os 90 minutos como lateral esquerdo, enquanto o seu compatriota Rafael Leão foi titular no AC Milan, tendo sido substituído, aos 89, pelo sueco Zlatan Ibrahimovic.

Com este triunfo, o AC Milan subiu, provisoriamente, à liderança, com 60 pontos, 'destronando' o Inter, que soma 58 (menos um jogo), seguido do Nápoles, que é terceiro, com 57, da Juventus, com 53, da Roma, de José Mourinho, com 47, e da Atalanta, com os mesmos pontos.

Horas antes, a 'vecchia signora' tinha vencido na receção ao Spezia, por 1-0, mas viu o adversário ameaçar o empate na segunda parte, acabando a 'queimar tempo' para segurar os três pontos.

A figura da partida foi o avançado espanhol Álvaro Morata, pela exibição que efetuou e pelo único golo da partida, aos 21 minutos, na sequência de uma assistência do médio Manuel Locatelli.

Nos outros jogos já disputados hoje, registaram-se dois nulos, no Génova-Empoli e no Bolonha-Torino, um empate a um golo no Fiorentina-Verona e uma vitória concludente do Sassuolo em Veneza, por 4-1.

Em Florença, o polaco Krzysztof Piatek adiantou os locais, aos 10 minutos, mas, outros 10 volvidos, o Verona chegou ao empate, num penálti convertido por Gianluca Caprari, com o resultado a não sofreu mais alterações até final.

O jogo mais desequilibrado do dia aconteceu em Veneza, onde o Sassuolo marcou quatro golos, três de penálti, dois apontados por Domenico Berardi (17 e 71) e um por Gianluca Scamacca (29).

O marcador foi inaugurado logo aos dois minutos, por Giacomo Raspadori, enquanto o francês Thomas Henry apontou o tento de honra dos locais, aos 34, fazendo então o 1-3.

JEC // PFO

Lusa/Fim