Na visita a Florença, o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões esteve a perder por 3-0, com golos de Alfred Duncan, aos 15 minutos, Riccardo Saponara, aos 45+1 e Dusan Vlahovic, aos 60, mas o sueco Zlatan Ibrahimovic ainda alimentou as esperanças da formação treinada por Stefano Pioli, com um 'bis', aos 62 e 67.

Contudo, o AC Milan, que contou com o internacional português Rafael Leão no 'onze', não só foi incapaz de chegar ao empate, como ainda viu Vlahovic dilatar a vantagem dos 'viola', aos 86, de nada valendo o autogolo de Lorenzo Venuti, aos 90+6.

Os 'rossoneri', que não perdiam na Serie A desde abril, continuam a dividir a liderança da prova com o Nápoles, com 32 pontos, mas os napolitanos podem isolar-se no topo, caso não percam com o Inter Milão, terceiro, no domingo.

Já a Fiorentina subiu ao sexto posto e igualou os 21 pontos de Lazio e Juventus, que se defrontaram em Roma, num encontro no qual os 'bianconeri' venceram por 2-0, com duas grandes penalidades convertidas pelo central Leonardo Bonucci, que, aos 34 anos, 'bisou' pela primeira vez na carreira.

Na abertura da jornada, a Atalanta alcançou um expressivo triunfo por 5-2 sobre o Spezia, com golos de Mario Pasalic, por duas vezes, Duván Zapata, Luis Muriel e Ruslan Malinovskiy, cabendo ao angolano M'Bala Nzola marcar os dois tentos dos visitantes.

O emblema de Bérgamo segue na quarta posição, com 25 pontos, os mesmos do Inter Milão, enquanto o Spezia é 16.º, com 11.

MO // AMG

Lusa/Fim