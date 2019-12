AC Milan iguala em Bérgamo a pior derrota fora na Série A italiana O AC Milan, com Rafael Leão a titular, igualou hoje a sua pior derrota fora na Série A Italiana de futebol, ao ser goleado na visita ao Atalanta, com uma 'mão cheia de golos'. desporto Lusa desporto/ac-milan-iguala-em-bergamo-a-pior-derrota_5dffaad511db0d799fb133c9





Em jogo da 17.ª jornada, o último antes da paragem de Natal e Ano Novo, a equipa de Stefano Pioli foi 'atropelada' com golos de Alejandro Gomez (10 minutos), Pasalic (61), Ilicic (63 e 72) e Luís Muriel (84).

A equipa, que esta época já trocou de treinador, com a entrada de Pioli para o lugar de Marco Giampaolo, igualou a sua pior derrota fora na Série A, sofrida há 21 anos, em maio de 1998, então pelos mesmos 5-0 em casa da Roma.

O desaire de hoje deixa o AC Milan no 11.º lugar, seis pontos acima da linha de descida, enquanto a Atalanta, subiu ao quinto, aproveitando a derrota de sábado do Cagliari na visita a Udine (2-1).

Também hoje, o Parma -- com Bruno Alves a capitanear - esteve a perder com o Brescia, graças a um golo de Mario Balotelli, aos 72 minutos, mas Grassi evitou males maiores ao igualar já nos descontos, aos 90+2.

A equipa é sétima classificada, com mais três pontos do que o Bolonha, que hoje venceu em casa do Lecce, por 3-2.

A 17.ª jornada da Série A, liderada em igualdade de pontos por Inter de Milão e Juventus, fica completa mais logo, quando o Nápoles, que não vence há oito jornadas, desde 19 de outubro, visitar o Sassuolo.

RPM // AMG

Lusa/Fim