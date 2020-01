Aboubakar em tratamento a um derrame falha treino do FC Porto O camaronês Aboubakar, em tratamento a um derrame no joelho direito, falhou hoje o início da preparação do FC Porto para o jogo com o Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da Liga portuguesa de futebol. desporto Lusa desporto/aboubakar-em-tratamento-a-um-derrame-falha_5e31b340ec64cc12b384e7c6





De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Vincent Aboubakar, em tratamento, juntou o seu nome aos de Pepe (tratamento e ginásio), Danilo (tratamento), Nakajima (tratamento e ginásio) e Zé Luís (tratamento e ginásio) no boletim clinico.

O avançado camaronês integrou os eleitos do treinador Sérgio Conceição para o jogo de terça-feira com o Gil Vicente (2-1), mas foi substituído na ficha de jogo, já depois de ter feito o aquecimento, pelo lateral argentino Saravia.

Os portistas voltam a treinar pelas 10:30 de quinta-feira no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia, numa sessão aberta apenas aos meios de comunicação do clube.

O FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, a sete do líder Benfica, desloca-se no sábado a casa do Vitória de Setúbal, oitavo, com 25, em jogo com início marcado para as 18:00 e referente à 19.ª jornada da Liga.

