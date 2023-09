Depois de na ronda anterior ter empatado 0-0 no 'clássico' com o Corinthians, o 'verdão' esteve perto de ceder pontos novamente - e pelo mesmo resultado - diante da formação de Goiânia, mas acabou por chegar ao triunfo por 1-0 em tempo de compensação, com um golo de Breno Lopes, aos 90+6 minutos.

De resto, nessa altura, os campeões brasileiros já jogavam com mais um elemento, face à expulsão do médio português Raphael Guzzo, que viu dois cartões amarelos no espaço de dois minutos e deixou o Goiás a jogar com 10 jogadores desde os 75 minutos.

Com a vitória, o Palmeiras reforçou o segundo posto do campeonato, com 44 pontos, mais cinco do que Grêmio, terceiro, Flamengo, quarto, e Bragantino (de Pedro Caixinha), quinto, sendo que os gaúchos têm menos um encontro disputado.

O conjunto liderado por Abel Ferreira está agora a sete pontos do Botafogo, líder do Brasileirão, mas a formação comandada por Bruno Lage apenas entra em campo no domingo, na visita ao Atlético Mineiro, enquanto o Goiás, que não vence há quatro partidas, está na 16.ª posição, com 25 pontos, logo acima da 'linha de água'.

Já o Cuiabá, treinado por António Oliveira, é 10.º colocado, com 29 pontos, depois de ter cedido um empate 2-2 na receção ao América Mineiro, naquele que foi o quinto jogo seguido do emblema do Mato Grosso sem vencer, ainda que tenha conquistado o primeiro ponto nesta sequência, após quatro desaires.

Rodriguinho, aos 11 minutos, e Felipe Azevedo, aos 32, deram uma vantagem aparentemente confortável aos mineiros, só que os mato-grossenses conseguiram repor a igualdade ainda no primeiro tempo, por Deyverson, antigo avançado de Benfica e Belenenses, aos 35, e Wellington Silva, aos 41.

MO // MO

Lusa/Fim