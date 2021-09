O jogador saiu lesionado no início da segunda parte do jogo que os minhotos venceram 3-1 ao Tondela, da sexta jornada da I Liga, após um choque com o defesa adversário Sagnan.

O Sporting de Braga revelou hoje que o internacional espanhol de 21 anos sofreu uma contusão no joelho esquerdo, com envolvimento do ligamento colateral externo, estimando um tempo de paragem entre duas a três semanas.

Assim, é certo que, no mínimo, Abel Ruiz falha a deslocação ao terreno do Santa Clara e a receção ao Boavista (sétima e oitava jornadas do campeonato) e, pelo meio, o jogo da Liga Europa com o Midtjylland, também em casa.

GYS // AJO

Lusa/Fim.