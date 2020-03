A Prova de Resistência das 3 HORAS do ESTORIL antecipada para dia 29 de Março A organização da Prova de Resistência das 3 Horas do Estoril acaba de informar que por motivos de alterações nos calendários de organização de vários eventos no Autódromo do Estoril, alterações levadas a cabo devido ao contexto internacional relacionado com o Coronavírus, a prova foi antecipada para dia 29 de Março. desporto MotoSport desporto/a-prova-de-resistencia-das-3-horas-do-estoril_5e622082d2b618196e66c0b1





