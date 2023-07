A CBF acrescentou, na terça-feira à noite, que vai realizar uma conferência de imprensa, hoje, "sobre a contratação do treinador Fernando Diniz para conduzir a Seleção Brasileira Masculina de Futebol".

Entretanto, a entidade que gere o futebol brasileiro divulgou um vídeo de Diniz, de 49 anos, envergando a famosa camisola da 'canarinha'.

"Um sonho para qualquer um. Uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço para a seleção", disse Fernando Diniz, que vai acumular o cargo de treinador do clube carioca com o da seleção brasileira.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou que Fernando Diniz vai assumir o cargo por um ano.

O novo técnico vai ficar o cargo até à Copa América de 2024, prevista entre 20 de junho e 14 de julho, cabendo depois ao italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, deverá assumir o comando da seleção brasileira.

Diniz tem uma "proposta de jogo quase parecida com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, Ancelotti", disse Ednaldo Rodrigues.

A seleção brasileira está sem técnico desde dezembro passado, quando Adenor Leonardo Bacchi, mais conhecido como "Tite", deixou o cargo de treinador, na sequência da eliminação nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar, diante da Croácia.

