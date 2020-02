4 eventos, 4 cancelamentos, 4 razões…e não acaba aqui! As coisas não andam fáceis no desporto motorizado. 4 eventos, 4 cancelamentos, 4 razões…e provavelmente não acaba aqui! Numa questão de dois meses, quatro importantes eventos de desporto motorizado foram cancelados, e todos eles por razões distintas. O pior disto tudo é que não deve ficar por aqui. WRC, WEC, Formula E, WTCR… e F1 desporto AutoSport desporto/4-eventos-4-cancelamentos-4-razoes-e-nao_5e3c25ceab112512a5ad5d8a





As coisas não andam fáceis no desporto motorizado. 4 eventos, 4 cancelamentos, 4 razões…e provavelmente não acaba aqui! Numa questão de dois meses, quatro importantes eventos de desporto motorizado foram cancelados, e todos eles por razões distintas. O pior disto tudo é que não deve ficar por aqui. WRC, WEC, Formula E, WTCR… e F1 sob pressão.

Já se sabe que é cada vez menor a possibilidade de se realizar o GP da China de Fórmula 1 devido à ameaça do coronavírus, ou Síndrome Respiratória Aguda Severa, se preferir. Mas esta corrida pode ser apenas a quinta ‘vítima’ de um rol incrível de cancelamentos recentes de provas FIA.

Tudo começou com o Rali do Chile, prova que estava prevista para abril próximo. Foi decidido suspender o evento, por parte da organização da prova, em resposta ao pedido do governo regional, que alertou para a situação que o país está a passar.

Depois foi a vez da prova do Mundial de Endurance em São Paulo, que foi trocada pela de Austin, no Texas, devido à falta das garantidas necessárias para receberem o evento.

Seguiu-se o E-Prix de Sanya, ronda chinesa da Fórmula E, que se realizaria a 21 de março, que foi cancelado devido à contínua propagação do coronavírus. Por fim o WTCR. Depois da notícia da saída de várias equipas foi vez de uma prova sair do calendário: Marraquexe.

Depois da saída da WRT e da Sebastien Loeb Racing, a prova inaugural da competição foi cancelada, algo que curiosamente é atribuído à saída do piloto local, Mehdi Bennani, do WTCR.