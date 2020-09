Lisboa é o distrito com mais ausências, em virtude do desaparecimento de Belas, Desportivo Olivais e Moscavide - Parque das Nações e Pinheiro Loures do terceiro escalão regional, do qual também saiu o CD Estrela, que se fundiu em julho com o Club Sintra Football, permitindo a criação do Club Football Estrela da Amadora SAD.

O renovado emblema da Reboleira estreia-se no primeiro escalão não profissional, a par de Sporting B e Belenenses SAD B, e também filiou uma equipa secundária na III distrital, acompanhando os novatos ADCEO B, Arrudense, Atlético do Cacém, Loures B, Olivais Sul, Pêro Pinheiro, Ponte Frielas B, Real B, Respira O2, Sabugense e Tires B.

Já a AF Braga assistiu à 'renúncia' do Ribeira do Neiva na Divisão de Honra e à extinção da AD Oliveirense SAD no CdP, renomeada AD Oliveirense 1952 na I divisão distrital, em que deixará de competir o Bairro da Misericórdia, por oposição aos regressos de Cepanense, Fonte Boa, Pico de Regalados, São Cristóvão e Santo Estêvão.

No mesmo patamar estão as recém-chegadas equipas B de Carreira, Louro e Maria da Fonte, ao passo que o Anais abandonou a II Divisão distrital da AF Viana do Castelo, o Santa Comba Vilariça despediu-se da Divisão de Honra da AF Bragança e o Paredes do Bairro é a única desistência sinalizada nas competições seniores da AF Aveiro.

Apesar da saída do Desportivo de Chaves Satélite do Campeonato de Portugal, a AF Vila Real viu o Lordelo e o Sabrosa incorporarem a Divisão de Honra, tal como Abragonense, Airães, Dowe Sports, Invicta, Pasteleira, Rans, São Vicente de Irivo e Várzea B fizeram na AF Porto, a maior do país, com quase 400 clubes.

Desse nível competitivo partiu apenas o Monte Córdova, abrindo espaço à inscrição de uma equipa sénior do Clube Desportivo das Aves, em litígio com a CD Aves SAD, que falhou os requisitos de licenciamento nas provas profissionais da nova temporada e desceu pela via administrativa da I Liga ao CdP, juntando-se ao estreante Rio Ave B.

Arcos, Piães e Repesenses estiveram ausentes dos sorteios da I Divisão da AF Viseu, evento que ainda irá decorrer na AF Guarda, incluindo as reentradas de São Romão, Guarda Desportiva e Núcleo Desportivo e Social de Guarda, mas sem o Ginásio Figueirense, o único representante do distrito no terceiro escalão nacional em 2019/20.

O Cabeçudo e o GDR Boavista saem dos principais campeonatos de Castelo Branco e Leiria, respetivamente, em sentido oposto ao ingresso de Ala-Arriba, Juventude de Arzila, Sourense, Touring e das equipas B de Condeixa, Góis, Naval 1893 e União 1919 na I Divisão da AF Coimbra, da qual se excluiu o Sporting Clube Ribeirense.

Recusando detalhar a lista de participantes presentes nas distritais da próxima época, o líder da AF Santarém, Francisco Jerónimo, confirmou a subida de 38 para 40 clubes inscritos, assente em menos uma formação B e três novos emblemas, um dos quais o Centro Desportivo de Fátima, distanciado da SAD integrada no CdP.

Desse patamar desistiu o Armacenenses, da AF Algarve, e entra o ex-primodivisionário Vitória de Setúbal, que filiou uma equipa sénior na II distrital, juntando-se ao Alcochetense B, à União Comércio e Indústria B e aos regressados Botafogo, Jardiense e Lagoa da Palha, perante as saídas de Beira-Mar Almada, Melidense e Quintajense.

A estreia do Santa Luzia, os regressos de Amarelejense, Ourique, Santa Clara-a-Nova e Sete e a aposta no Mineiro Aljustrelense B, no Serpa B e no Vasco da Gama B rendem Saboia, Santaclarense e São Domingos Mértola na II Divisão da AF Beja, enquanto Vera Cruz e Lusitano SAD B juntam-se à Divisão de Honra da AF Évora.

Nos Açores, que autorizam público nos recintos até 10% da lotação, Os Oliveirenses voltam ao campeonato de São Miguel, o Luzense e Guadalupe B rendem o Graciosa B no único escalão sénior da ilha Graciosa, tal como Os Leões e Marítimo de São Mateus fazem em relação a Barreiro, Angrense B e Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira.

O campeonato da AF Horta observou o adeus de Cedrense e Lajense e a chegada do Castelo Branco, numa tendência nacional sujeita a avolumar-se devido à pandemia de covid-19 e apenas imutável em Portalegre, ao passo que a AF Madeira anotou a entrada da AD União da Madeira na I Divisão, em rutura com o CF União, do CdP.

