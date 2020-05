A Porsche decidiu reduzir a sua participação nas 24h de Le Mans, na classe GTE. De acordo com a racer.com, a grande razão foi a redução de custos, consequência da pandemia coronavírus (COVID-19).

As entradas geridas pela CORE Autosport, com os pilotos Nick Tandy, Earl Bamber e Matt Campbell no #93 e Patrick Pilet, Mathieu Jaminet e Julien Andlauer no #94 ficam assim de fora da categoria GTE Pro, que agora conta com nove inscritos.

A Porsche continua com as duas entradas que participam no Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC). Kevin Estre, Michael Christensen e Laurens Vanthoor no #92 e Gianmaria Bruni, Ruchard Lietz e Ferd Makowiecki no #91, continuam inscritos nas 24h de Le Mans.

Estes dois carros são a segunda e terceira desistência, após a SRT41 Racing Team. A grelha está agora aberta a três inscrições de reserva. O #55 Spirit of Race (Ferrari 488 GTE Evo), inscrito na categoria GTE Am, é a primeira reserva. A segunda reserva é o #4 da ByKolles (CLMP1/01-Gibson) e a terceira a IDEC Sport, na categoria LMP2.