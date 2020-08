Não vai ser a mesma coisa, mas este ano de 2020 é mesmo assim! As 24 Horas de Le Mans vão ser corridas este ano sem público na pista. Depois de muito ponderar, a ACO e as autoridades políticas e de Saúde locais chegaram à conclusão que seria melhor não ter espetadores no evento, já que o mais importante é a segurança sanitária e juntar público à equação seria um risco demasiado grande. Seja como for, o que verdadeiramente importa, a ação em pista, será igual.

Segundo Pierre Fillon, presidente do Clube Automóvel do Oeste: “Esta edição das 24 Horas ficará na história porque não haverá espetadores na pista. Pensámos inicialmente realizar o nosso evento com os adeptos, embora em número limitado, mas as restrições que temos num evento desta escala levou-nos a optar por realizar a corrida à porta fechada. Sabemos que os nossos adeptos ficarão dececionados mas tendo em conta a saúde pública, tivemos que tomar esta decisão. Seja como for, os adeptos não vão poder estar em Le Mans, mas nos vamos levar-lhes Le Mans”, disse Fillon. 1988 TWR Jaguar XJR 9LM Le Mans Victors.























Car #17 / PORSCHE TEAM (DEU) / PORSCHE 919 HYBRID Hybrid / Timo BERNHARD (DEU) / Mark WEBBER (AUS) / Brendon HARTLEY (NZL) – Le Mans 24 Hours at Circuit Des 24 Heures – Le Mans – France