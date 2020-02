12h Bathurst, Álvaro Parente: “Estivemos na luta pela vitória” Álvaro Parente conquistou este domingo um bom segundo lugar nas míticas 12 Horas de Bathurst, a primeira prova da temporada do Intercontinental GT Challenge. O português fez equipa com Ben Barnicoat e Tom Blomqvist aos comandos de um McLaren 720S GT3 inscrito pela 59Racing e desde o início do evento que demonstrou competitividade, tendo conquistado desporto AutoSport desporto/12h-bathurst-alvaro-parente-estivemos-na-luta_5e36db395002c3127d3c8b4b





Álvaro Parente conquistou este domingo um bom segundo lugar nas míticas 12 Horas de Bathurst, a primeira prova da temporada do Intercontinental GT Challenge. O português fez equipa com Ben Barnicoat e Tom Blomqvist aos comandos de um McLaren 720S GT3 inscrito pela 59Racing e desde o início do evento que demonstrou competitividade, tendo conquistado o segundo lugar na qualificação que definiu os dez melhores lugares da grelha de partida depois de uma volta impressionante.

Na corrida, o trio do carro número sessenta esteve sempre envolvido na luta pela vitória, tendo passado por diversas vezes pelo comando da classificação. No entanto, duas penalizações, acabaram por atrasar Álvaro Parente e os seus colegas de equipa, tendo o McLaren número sessenta terminado, ainda assim, num excelente segundo lugar, a pouco mais de quarenta segundos da equipa vencedora.

Após a longa e exigente corrida, num circuito onde os erros se pagam caro, o português estava satisfeito com o resultado. ” No início do fim-de-semana tivemos alguns problemas que nos podiam ter criado dificuldades para os restantes dias, mas conseguimos ultrapassá-los e rapidamente nos mostrámos competitivos. Sabíamos que a corrida seria dura, como pudemos constatar, mas estivemos sempre na luta pelos lugares cimeiros. A vitória esteve muito próxima, mas numa prova tão longa tudo conta para a classificação final, e este segundo lugar é um excelente resultado”, afirmou Álvaro Parente.

O piloto do Porto faz um balanço muito positivo da sua terceira passagem pelo circuito do Mount Panorama, aludindo ao facto de reencontrar caras conhecidas. “Foi um fim-de-semana fantástico! Lutei pela pole-position, estivemos na luta pela vitória e conquistámos um excelente segundo lugar. Foi bom ter voltado a trabalhar com a McLaren e com o Ben, que foi meu companheiro de luta nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Foi também positivo conhecer o Tom e a 59Racing. Agora é olhar em frente para a restante temporada”, afirmou Álvaro Parente.

Depois da sua passagem pela Bathurst, uma semana depois das 24 Horas de Daytona, Álvaro Parente volta à competição em Março, com as 12 Horas de Sebring, a segunda ronda do IMSA SportsCar Championship.