12 Horas de Bathurst: A Primeira grande vitória da Bentley, Álvaro Parente 2º





Apesar de um furo já na fase decisiva da corrida, Jules Gounon/Maxime Soulet/Jordan Pepper sobreviveram a um furo tardio – por sorte, o furo sucedeu perto da entrada das boxes, na reta de Conrad, com o Bentley a trocar o pneu e regressar à pista à frente do Mercedes – bem como à ameaça de chuva e conseguiram levar o seu Bentley ao triunfo nas 12 horas de Bathurst. Pelo meio, foi batido o recorde de voltas da corrida, 314.

O carro #7 esteve muitas vezes na frente na segunda metade da corrida, mas sempre em luta próxima com o Mercedes #999 GruppeM de Raffaele Marciello/Maximilian Buhk/Felipe Fraga, que na fase final da corrida tiveram alguns ‘dramas’, com um furo que os levou a uma paragem não programada.

Desta forma, e com Gounon ao volante, o Bentley assumiu a liderança que manteria até final. Já Raffaele Marciello/Maximilian Buhk/Felipe Fraga, chegaram a cair para o terceiro lugar, recuperaram para o segundo lugar na penúltima volta, mas acabariam por terminar a corrida em sexto depois de uma penalização de 30s devido ao piloto não ter desligado o carro enquanto a equipa montava pneus novos.

Quem beneficiou com isso foram Tom Blomqvist, Álvaro Parente e Ben Barnicoat, que no seu McLaren terminaram no segundo lugar da geral, com o Mercedes #888 de Shane van Gisbergen, Jamie Whincup e Maximilian Goetz em terceiro, posições que só se definiram após a bandeirada de xadrez, quando se ficou a conhecer a penalização imposta ao #999.

Os furos tiveram um efeito forte na classificação final, especialmente para o lado da Mercedes. O primeiro a ceder foi o Craft-Bamboo #77, que era terceiro, furou e teve de parar a 25 minutos do fim. Depois foi o Mercedes #999, já nos 10 minutos finais, como já referimos anteriormente. Desta forma o Porsche #911 Absolute terminou em quarto na frente do Mercedes #77, que foi quinto, seguido do Mercedes #999 e do Porsche #912. O segundo 59Racing McLaren de Fraser Ross/Dominic Storey/Martin Kodric terminou em oitavo, sendo o claro vencedor claro da classe ‘Silver’.

A Pro-Am foi para o #4 da Gove Racing Porsche, pilotado por Ben Barker, Stephen Grove e Brenton Grove, que terminou em 10º lugar absoluto da classificação geral. O vencedor da Classe ‘Invitational’ foi o #91 MARC II de Nick Percat, Broc Feeney e Aaron Cameron, enquanto os #13 RHC Jorgensen/Strom BMW de Daren Jorgensen, Brett Strom e Danny van Dongen triunfaram na Classe C.

Esta corrida australiana é a primeira das cinco rondas do Intercontinental GT Challenge, que irá terminar em Kyalami, em novembro.