A embarcação, comandada pela primeiro-tenente Diana Oliveira Martins Azevedo, fica a partir de quinta-feira encarregada de zelar pela segurança da Zona Económica Exclusiva ao largo do arquipélago.

Segundo a Marinha Portuguesa, o navio "estará empenhado na salvaguarda da vida humana no mar, na patrulha e vigilância dos espaços marítimos, nomeadamente no que concerne à atividade da pesca e supressão de atos ilícitos, no apoio ao Parque Natural da Madeira, no controlo da navegação, prevenção e combate à poluição marítima e no apoio das comunidades nas ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens".

Da tripulação do NRP Douro fazem parte seis oficiais, cinco sargentos e 16 praças, num total de 27 militares.

AYR // RBF

Lusa/Fim.