"Teremos aqui nesta área do Marquês de Pombal cerca de 343 pontos de revista, em 12 portas, e poderemos em todos estes locais de entrada fazer uma revista e um controlo das pessoas que estão inscritas, até porque é um requisito que será exigido para determinadas áreas", disse o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Paulo Pereira, que falava durante o 'briefing' diário de segurança do evento, no Centro de Imprensa localizado junto ao Parque Eduardo VII, acrescentou que haverá um espaço para não inscritos, sendo que a PSP, em articulação com o promotor da JMJ, fará o controlo e o encaminhamento dos peregrinos para os diversos setores.

"A nossa intervenção e revista poderá ser por amostra, atendendo a alguns critérios, dependendo do momento em que nos encontramos e da pressão que haja sobre a porta, mas não deixaremos de fazer um controlo e revista de acordo com os nossos critérios", sublinhou.

