Zelensky ouviu os relatórios dos comandantes das unidades sobre a condução da ofensiva e discutiu com eles e com os soldados os desafios que enfrentam.

Em particular, os representantes das Forças Armadas sublinharam a necessidade de mais dispositivos radioeletrónicos e sistemas de defesa aérea para as linhas da frente, para ajudar a combater os ataques de caças e drones inimigos, de acordo com o gabinete presidencial.

As forças armadas também pediram mais drones, visto que estes se esgotam rapidamente em condições ofensivas.

Zelensky, por sua vez, solicitou que os pedidos do exército sejam sistematicamente registados para que possam ser estudados pela equipa do comandante-chefe das Forças Armadas e transmitidos aos aliados estrangeiros da Ucrânia.

Na segunda-feira, o presidente ucraniano visitou os postos de comando de várias brigadas estacionadas na linha da frente na região de Donetsk.

"Há sempre um quadro geral, há relatórios sobre cada área, sobre cada brigada. Mas, é importante falar diretamente com os combatentes sobre a experiência de guerra dos que estão no terreno", escreveu Zelensky mais tarde, no Telegram.

O exército ucraniano promove deste o início de junho operações ofensivas no leste e sul para tentar retomar os territórios ocupados pelas milícias separatistas russófonas e as forças russas, incluindo na região de Zaporijia.???????

ALN (JSD/DMC)? // VAM

Lusa/Fim