"Região de Donetsk. Visitámos as brigadas de combate que defendem a Ucrânia como parte do grupo operacional e tático de Donetsk", começou por dizer Zelensky, sem precisar os locais visitados.

Na sua deslocação, o Presidente ucraniano disse ter discutido "relatórios importantes, questões problemáticas, suprimentos que precisam ser aumentados, criação de um sistema auxiliar de gestão para garantir o abastecimento das brigadas", o que contribui, prosseguiu, para aumentar a motivação dos soldados.

"Oito brigadas hoje. Cada uma é especial, mas todas são poderosas! Obrigado pelos resultados que vocês dão ao nosso país todos os dias, guerreiros!", disse ainda na publicação, acompanhada de um vídeo do líder ucraniano junto dos seus soldados.

A deslocação de Zelensky às zonas de frente ocorre um dia depois de ter anunciando a substituição do ministro da Defesa, Oleksi Reznikov, por Rustem Umerov, que era diretor do Fundo de Propriedades do Estado.

"Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia", disse Zelensky no seu discurso diário, no qual justificou que "Reznikov viveu mais de 550 dias de guerra" e que o Ministério da Defesa "precisa de novas abordagens e novas formas de interagir com o Exército, bem como com a sociedade civil em geral".

Agora, segundo o Presidente ucraniano, Rustem Umerov "deverá liderar o Ministério da Defesa", referindo que a Rada (parlamento) da Ucrânia conhece bem esta pessoa e o senhor Umerov não precisa de apresentações adicionais", pelo que o nome proposto deverá ser apoiado.

A mudança de Reznikov, um advogado de 57 anos, por Umerov, ex-deputado e tártaro da Crimeia, de 41, na liderança do Ministério da Defesa surge em plena contraofensiva ucraniana iniciada em junho e após a divulgação de vários casos de corrupção envolvendo as forças armadas.

A região de Donetsk, hoje visitada por Zelensky, tem sido alvo de intensos combates, no decurso da contraofensiva, na qual as tropas de Kiev tentam recuperar o controlo da cidade de Bakhmut, nesta província ucraniana, palco da mais longa batalha desde o início da guerra e tomada em maio pelo grupo mercenário Wagner.

Enquanto tentam resistir às investidas russas no leste do país, as forças ucranianas concentram esforços na província de Zaporijia, no sudeste do país, onde têm realizado avanços lentos e tentado romper as fortes linhas defensivas das tropas de Moscovo em direção ao Mar de Azov.

HB // RBF

Lusa/Fim