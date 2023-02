Zelensky reúne-se esta noite com Emmanuel Macron e Olaf Scholz em Paris

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai encontrar-se esta noite no Palácio do Eliseu com o Presidente francês Emmanuel Macron e Olaf Scholz, o chanceler alemão, num encontro que se segue à visita a Londres de Zelensky.