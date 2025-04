Zelensky pede "resposta forte do mundo" ao ataque a Soumy que faz mais de 20 mortos

Kiev, 13 abr 2025 (Lusa) - O presidente da Ucrânia pediu uma "resposta forte do mundo" ao ataque com mísseis balísticos na manhã de hoje contra a cidade de Soumy, no nordeste da Ucrânia, que terá causado mais de 20 mortos.