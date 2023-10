"A Rússia vai atacar-nos com informações, desinformação, entre outros, é por isso que é importante que a Ucrânia disponha de um escudo de defesa para o inverno", disse Volodymyr Zelensky.

Falando à chegada à terceira cimeira da Comunidade Política Europeia, que se realiza na cidade espanhola de Granada, o Presidente ucraniano vincou que "no inverno haverá muitos ataques de diferentes lados e diferentes tipos de mísseis russos, incluindo drones de urânio, etc.".

Por essa razão, "o principal desafio que todos nós colocámos é salvar a unidade da Europa e não estou a falar apenas dos países da UE, mas de toda a Europa", adiantou Volodymyr Zelensky.

Perto de 50 líderes de países da Europa reúnem-se hoje em Granada para debater o futuro do continente em mais uma cimeira da Comunidade Política Europeia, um fórum criado em 2022, após a invasão russa da Ucrânia.

O encontro é organizado pela presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE), que decorre durante o segundo semestre deste ano, e ocorre na véspera de uma reunião informal, também em Granada, do Conselho Europeu, onde têm assento os líderes dos 27 países do bloco comunitário.

O objetivo é que os debates de Granada entre os líderes europeus lancem as bases do futuro europeu, a Europa que se pretende para a próxima década.

Na reunião da Comunidade Política Europeia estarão delegações de cerca de 50 países, incluindo os 27 da UE e os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respetivamente.

O encontro terá três eixos de debate, em torno dos quais haverá mesas redondas dos líderes presentes, em sessões fechadas à comunicação social.

Esses três eixos são a digitalização e, em especial, os desafios e benefícios da Inteligência Artificial; a energia e o ambiente; e o multilateralismo.

O encontro terminará com uma declaração conjunta aos jornalistas do anfitrião, o primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, do anfitrião que se segue, o líder do Governo britânico, Rishi Sunak, e da anterior, a Presidente da Moldova, Maia Sandu.

A Ucrânia é um dos países da Comunidade Política Europeia e, como outros Estados desta comunidade, é um candidato formal a entrar na UE.

O alargamento da UE é, precisamente, um dos temas em cima da mesa nas cimeiras desta semana de Granada.

Este será o terceiro encontro da Comunidade Política Europeia, um fórum intergovernamental para debater questões políticas e estratégicas relacionadas com o futuro da Europa criado na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, e de uma ideia lançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

