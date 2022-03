"Caro chanceler [Olaf] Scholz, destrua esse muro, conceda à Alemanha o papel de desempenhar essa conquista", disse o presidente ucraniano perante a Câmara Baixa do Parlamento alemão (Bundestag) num discurso que está hoje de manhã a ser transmitido em vídeo e dirigido aos deputados alemães.

Volodymyr Zelensly fez, deste modo, referência direta ao Muro de Berlim construído pela União Soviética em 1961 e derrubado em 1989, no início do colapso do regime comunista.

No início do discurso, o chefe de Estado ucraniano foi fortemente aplaudido pelos parlamentares alemães, de acordo com a France Presse.

