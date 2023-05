"Não estamos a atacar Putin ou Moscovo, estamos apenas a lutar no nosso território, a defender as nossas vilas e cidades", disse Zelensky em Helsínquia, em conferência de imprensa coletiva conjunta com os líderes da Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia.

"Não atacamos Putin, deixamos isso para um tribunal", disse o chefe de Estado ucraniano, referindo-se aos esforços ucranianos para que a comunidade internacional encontre mecanismos para processar o Presidente russo pela agressão militar contra a Ucrânia.

HB // APN

Lusa/Fim