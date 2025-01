Zelensky diz que "seria uma loucura" deixar cair apoio e defende tropas ocidentais no país

O Presidente da Ucrânia considerou hoje que "seria uma loucura" deixar cair as coligações estabelecidas desde o início do conflito com os países aliados e defendeu a presença de soldados ocidentais em território ucraniano para "forçar a Rússia à paz".