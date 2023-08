"O grande povo da grande Ucrânia está hoje a celebrar um grande dia: o Dia da Independência! A celebração de um povo livre. A festa do povo forte. A festa do povo digno. A festa do povo igual", declarou Zelensky num comunicado de imprensa que assinala os 32 anos da independência do país.

O Presidente ucraniano agradeceu sucessivamente aos soldados, às suas famílias, ao pessoal docente, aos médicos, às enfermeiras e a todos os que estão a ajudar a "defender a Ucrânia" face à agressão russa.

A independência foi proclamada no Parlamento de Kiev no dia 24 de agosto de 1991, poucos dias após a tentativa de golpe de Estado na Rússia (19 de agosto de 1991).

A Polónia e o Canadá foram os primeiros países a reconhecerem a independência da Ucrânia, a 02 de dezembro de 1991.

Mais tarde, no mesmo dia, o então Presidente russo Boris Yeltsin reconhece a independência da nação ucraniana.

???????As celebrações do 32.º aniversário do Dia da Independência da Ucrânia vão realizar-se como no ano passado, sem a habitual parada e sem aglomerações nas ruas, por causa do risco de um bombardeamento russo.

A Ucrânia foi invadida, pela primeira vez, pela Rússia em 2014 e em fevereiro de 2022, numa campanha militar de grande envergadura que ainda continua.

Vários chefes de Estado e representantes de países que apoiam a Ucrânia vão estar presentes hoje nas comemorações.

Este ano estão dispostos na principal avenida de Kiev tanques e carcaças de veículos de combate russos capturados pelas tropas ucranianas.

