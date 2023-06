"Até à nossa vitória. Quando vencermos, a guerra terminará ou eles [russos] podem sair do nosso território para o seu território independente", declarou Volodymyr Zelensky, na chegada à segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, na Moldova, quando questionado sobre a duração da guerra da Ucrânia.

Nestas declarações à imprensa, o Presidente ucraniano sublinhou que o país "está pronto para aderir à NATO".

"Estamos à espera que a NATO esteja pronta para acolher, ver e ter a Ucrânia e penso que as garantias de segurança são muito importantes, não só para a Ucrânia, mas também para todos os países vizinhos, devido à Rússia e à sua agressão na Ucrânia e à potencial agressão noutras partes da Europa", assinalou Volodymyr Zelensky.

Já quando questionado sobre a relação com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o Presidente ucraniano indicou que este manifestou "apoio à Ucrânia", nomeadamente em reuniões bilaterais, mas apontou ser "necessária toda a unidade, através de alianças", algo em que Kiev "está a trabalhar".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje pelas 09:30 (menos duas horas em Lisboa) à segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, na Moldova, na qual participam cerca de 50 líderes europeus para discutir questões de segurança e energia.

Convidado de honra, Volodymyr Zelensky era uma presença esperada, mas sem confirmação até ao último momento, e foi o primeiro a chegar à cimeira da Comunidade Política Europeia, logo após a anfitriã, a Presidente moldava, Maia Sandu.

"Estou feliz por estar aqui. Não é fácil vir à Moldova, mas [...] esta é a mensagem de todos os ucranianos: vamos apoiar verdadeiramente o povo moldavo", adiantou o Presidente ucraniano.

Agradecendo a sua presença, Maia Sandu disse à imprensa que, no breve encontro bilateral que tiveram esta manhã logo após a chegada, os dois responsáveis falaram sobre o "futuro europeu" de ambos, após terem recebido o estatuto de países candidatos à UE em junho de 2022.

"A Ucrânia mantém a Moldova segura e estamos gratos por isso", adiantou Maia Sandu.

A Moldova acolhe hoje a segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, a plataforma de cooperação para a segurança e estabilidade da Europa, com líderes da União Europeia (UE) e de outros países, agora focada na paz e energia.

A segunda cimeira da Comunidade Política Europeia juntará dirigentes de todo o continente europeu no Castelo Mimi em Bulboaca, a 35 quilómetros da capital da Moldova, Chisinau, e perto de 20 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Portugal está representado na ocasião pelo chefe de Governo, António Costa.

Criada em 2022 com base na visão do Presidente francês, Emmanuel Macron, divulgada num discurso no Dia da Europa em maio do ano passado, a Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo político e cooperação para questões de interesse comum e reforço da segurança, da estabilidade e da prosperidade do continente europeu, não substituindo contudo qualquer organização, estrutura ou processo existente.

