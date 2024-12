"Tive uma boa e frutífera reunião trilateral com o Presidente Donald Trump e com o Presidente Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu", disse Volodymyr Zelensky numa mensagem nas redes sociais.

"Todos queremos que esta guerra termine o mais rapidamente possível e de uma forma justa", acrescentou o líder ucraniano.

"Falámos sobre o nosso povo, a situação no terreno e defendendo uma paz justa", escreveu Zelensky, acrescentando que os três líderes "concordaram em continuar a trabalhar juntos".

A cimeira trilateral entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e Donald Trump teve como tema dominante a atual situação da guerra na Ucrânia, de acordo com uma nota emitida pelo gabinete da presidência francesa.

Esta foi a primeira reunião do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desde a sua eleição, com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris, pouco antes da reabertura da catedral de Notre-Dame.

