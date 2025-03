"Todos nós queremos um futuro seguro para o nosso povo. Não um cessar-fogo temporário, mas o fim da guerra de uma vez por todas. Com os nossos esforços coordenados e a liderança dos Estados Unidos, tal é completamente atingível", escreveu o líder ucraniano nas redes sociais, resumindo a sua conversa telefónica com Scholz.

Zelensky destacou a "unidade" que existe na Europa em relação à Ucrânia, mencionando especificamente o apoio alemão para o "escudo aéreo" que permite proteger "milhares de vidas".

Afirmou ainda confiar na continuidade da colaboração com Berlim num momento em que se prepara um novo executivo, após as eleições antecipadas de fevereiro, ganhas pelos conservadores da CDU liderados por Friedrich Merz.

O porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, informou que durante a conversa, Scholz também fez eco da posição de destaque do Presidente norte-americano, Donald Trump, na possível resolução do conflito, que completou em fevereiro três anos.

Como Zelensky já salientou nas últimas horas, o porta-voz do executivo alemão destacou que um primeiro passo para as negociações poderia passar por um acordo para pôr fim aos ataques marítimos e aéreos, bem como contra as infraestruturas energéticas.

A Alemanha, o segundo fornecedor de armas mais importante à Ucrânia, depois dos Estados Unidos, "continuará a apoiar o país atacado pela Rússia até que uma paz justa, completa e duradoura seja alcançada", sublinhou Hebestreit.

