Volodymyr Zelensky participou na cerimónia de posse de Milei, em Buenos Aires, onde também se reuniu com os líderes do Equador, Paraguai e Uruguai, nesta viagem à América Latina onde espera angariar apoio para o seu país, que enfrenta uma invasão das forças russas.

"Este é um novo começo para a Argentina e espero que o Presidente Milei e todo o povo argentino surpreendam o mundo com o seu sucesso", escreveu Zelensky nas redes sociais após participar da cerimónia de posse.

Minutos antes de iniciar o seu discurso, Milei, que mostrou o seu apoio à Ucrânia face à invasão russa, aproximou-se e cumprimentou Zelenski, tendo os dois trocado breves palavras.

Zelensky felicitou Milei pela sua vitória em meados de novembro, agradecendo-lhe o seu "claro apoio à Ucrânia" e manifestou-se "confiante que a cooperação bilateral entre a Ucrânia e a Argentina continuará a expandir-se".

O Presidente ucraniano também discutiu a invasão russa da Ucrânia com os líderes do Equador, Paraguai e Uruguai em encontros em Buenos Aires, à margem da posse de Milei.

Tanto Moscovo quanto Kiev tentam ganhar apoios de países latino-americanos divididos na sua posição sobre a guerra na Ucrânia.

"O apoio e a forte voz unida dos países latino-americanos ao lado do povo ucraniano, na nossa luta pela liberdade e pela democracia, é muito importante para nós", disse Zelensky na rede social X.

O Presidente ucraniano expressou gratidão aos seus homólogos do Uruguai, Luís Lacalle Pou, do Paraguai, Santiago Pena, e do Equador, Daniel Noboa, três países latino-americanos que votaram em fevereiro de 2023 uma resolução das Nações Unidas pedindo o fim da guerra na Ucrânia.

O ultraliberal Javier Milei tomou hoje posse como Presidente da Argentina, numa cerimónia realizada na sede do Congresso em Buenos Aires.

Javier Milei será o Presidente da Argentina no período 2023-2027, depois de vencer a segunda volta das eleições, realizada em 19 de novembro.

ANP (SMM) // MCL

Lusa/fim