"Pelos seus méritos pessoais excecionais na defesa da soberania do Estado e da integridade territorial da Ucrânia, pelo seu serviço altruísta ao povo da Ucrânia, decreto que o título de Herói da Ucrânia com a condecoração da Ordem da Estrela de Ouro seja conferido ao General Valery Fedorovich Zaluzhny", lê-se no decreto emitido por Zelensky para o efeito.

Ao receber a condecoração, na presença de outros agraciados, Zaluzhny abraçou Zelensky de forma emocionada, gesto que repetiu depois de lhe apertar a mão antes de regressar ao seu lugar.

O vídeo da cerimónia, publicado no canal de Zelensky na rede social Telegram, mostra igualmente o novo comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, sentado na primeira fila do evento.

O general Zaluzhny é uma figura popular e respeitada na Ucrânia, tendo a sua destituição -- que foi objeto de rumores ao longo da última semana e que seria confirmada na quinta-feira -- provocado receios de possíveis reações negativas no seio do exército e da sociedade ucranianos.

Zaluzhny e Zelensky mostraram posições contraditórias em público em várias ocasiões nos meses que antecederam a demissão do general.

A atitude conciliadora de Zaluzhny após o anúncio da sua saída na quinta-feira dissipa os receios na Ucrânia de uma saída traumática do militar, que aceitou a decisão de Zelensky com um apelo à adaptação às novas realidades da guerra.

Os principais partidos da oposição ucraniana criticaram Zelensky por ter demitido o chefe do Exército, com Oleksy Goncharenko, um dos membros mais ativos do partido de centro-direita Solidariedade Europeia, do antigo Presidente Petro Poroshenko, a considerar a decisão um "enorme erro".

"[A demissão] pode representar riscos para o país. Todos pagaremos por este erro", escreveu o deputado da região de Odessa, que elogiou o trabalho do ex-chefe das Forças Armadas e que referiu que o afastamento de Zaluzhny não será compreendido nem pela sociedade ucraniana nem pelos parceiros internacionais de Kiev.

"Milhões de pessoas falam de honra e dignidade. Obrigado, Sr. General [Zaluzhny]!", escreveu, por sua vez, nas plataformas digitais a antiga primeira-ministra e líder do partido Pátria, Yulia Timoshenko.

Inna Sovsun, membro do partido europeísta ucraniano de centro liberal Golos (Voz), afirmou hoje que o Presidente ucraniano tem o direito de decidir sobre o comando do Exército, mas criticou a forma como a substituição foi comunicada e explicada.

"O Presidente deve explicar direta e abertamente porque o fez", escreveu Sovsun nas redes sociais, alertando para o risco de os rumores e especulações "alegadamente alimentados" pelo gabinete do chefe de Estado antes da oficialização da demissão poderem vir a afetar a unidade do país em plena guerra.

"A comunicação oficial é vaga e incoerente. Os canais anónimos da [rede de mensagens digital] Telegram não a vão substituir, mesmo que alguns deles sejam controlados pelas autoridades ucranianas", acrescentou Sovsun, referindo-se a alguns dos canais que há dias fazem insinuações sobre a mudança no Exército.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klichko, adotou uma posição semelhante.

"Espero que as autoridades justifiquem estas mudanças perante a sociedade", escreveu o autarca, que nos últimos meses criticou as posições de Zelensky face ao Exército, considerando o chefe de Estado "individualista e autoritário".

Klichko alertou ainda para as possíveis consequências que a substituição de Zaluzhny pode vir a ter nas relações da Ucrânia com os parceiros estrangeiros e perante a própria sociedade ucraniana.

"A unidade da sociedade exige autoridades em quem confiar", observou.

De acordo com uma sondagem publicada em dezembro, 88% dos ucranianos mantinham confiança no general Zaluzhny.

O influente jornalista ucraniano Vitaly Portnikov também criticou na quinta-feira a demissão de Zaluzhny, afirmando que Zelensky "deitou fora", de forma irresponsável, o capital de confiança do general no Exército e perante a sociedade ucraniana.

A Ucrânia é alvo de uma ofensiva militar russa desde 24 de fevereiro de 2022.

O conflito de quase dois anos provocou a destruição de importantes infraestruturas em várias áreas na Ucrânia, bem como um número por determinar de vítimas civis e militares.

