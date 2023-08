"Foram debatidos muitos assuntos importantes. A Fórmula de Paz. Os preparativos para a Cimeira de Paz Global. Os riscos do bloqueio russo do corredor de cereais do mar Negro", anunciou Zelensky no seu canal da plataforma digital Telegram.

"Estou grato à Turquia pelo seu contínuo e coerente apoio à Ucrânia", acrescentou.

Fidan reuniu-se também com o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmygal, com quem discutiu temas como a intensificação do comércio e a cooperação económica, bem como a futura reconstrução da Ucrânia.

"Esperamos concluir todos os processos relacionados com a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio o mais brevemente possível", afirmou o primeiro-ministro no Telegram.

Ancara tem tentado agir como mediadora desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e patrocinou o acordo para a exportação dos cereais ucranianos através do mar Negro, que Moscovo se negou a prolongar no passado mês de julho.

Desde então, o Governo turco afirma estar a realizar esforços diplomáticos para ressuscitar o acordo, e está previsto que Fidan viaje em breve até Moscovo.

