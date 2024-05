"Apelo aos líderes mundiais (...), ao Presidente Biden, líder dos Estados Unidos, e ao Presidente Xi, líder da China (...): por favor, apoiem a cimeira de paz com a vossa liderança e participação", disse Zelensky numa mensagem de vídeo.

A Suíça enviou convites a mais de 160 delegações, mas a Rússia não foi convidada "nesta fase", de acordo com o portal do Governo helvético dedicado ao evento no início de maio.

Os convidados incluem membros do G7, do G20, dos BRICS, muitos outros países de todos os continentes, bem como a UE, três organizações internacionais (ONU, OSCE e Conselho da Europa) e dois representantes do mundo religioso (o Vaticano e o Patriarca Ecuménico de Constantinopla).

A Rússia, que lançou a sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, fez saber - com duras críticas - que não está interessada em participar nesta conferência.

O Kremlin deixou claro em várias ocasiões que não participaria em quaisquer negociações se Kiev não aceitasse a anexação pela Rússia dos cerca de 20% do território ucraniano que ocupa atualmente.

O Presidente Zelensky afirmou hoje que "mais de 80 países confirmaram a sua participação".

