"A partir de quarta-feira, os nossos representantes estarão em Londres. A Ucrânia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos estão prontos para avançar da forma mais construtiva possível", declarou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, depois de uma conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O encontro com representantes daqueles países deverá realizar-se esta semana na capital britânica, embora a data ainda não tenha sido anunciada oficialmente.

Na semana passada, ucranianos, norte-americanos, franceses e britânicos reuniram-se em Paris, pela primeira vez neste formato, numa altura em que as negociações para um cessar-fogo iniciadas por Washington estão estagnadas e os europeus querem impor a sua voz.

A reunião na capital francesa, no entanto, não resultou em qualquer progresso relevante.

No domingo, o assessor do gabinete presidencial ucraniano, Sergey Leshchenko, já tinha indicado que "a Ucrânia certamente estará presente nessas negociações", com uma delegação semelhante à que esteve em Paris na quarta-feira.

Na altura, Kiev foi representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiga, e pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, bem como o chefe de gabinete de Zelensky, Andrii Yermak.

O encontro surge num momento em que o Presidente ucraniano desafiou o homólogo russo, Vladimir Putin, a aceitar uma trégua de 30 dias nos ataques aéreos com drones e mísseis contra infraestruturas civis.

A proposta foi apresentada no domingo à noite, poucas horas antes de expirar uma trégua no período da Páscoa, declarada unilateralmente pelo líder do Kremlin e aceite por Kiev.

"Tudo isto merece um estudo cuidadoso. Talvez bilateralmente, após diálogo. Não descartamos isso. Portanto, analisaremos tudo isto e tomaremos as decisões apropriadas", afirmou agora o Presidente russo aos jornalistas.

O líder ucraniano assinalou que as forças russas violaram o cessar-fogo "mais de 2.000 vezes" durante o dia de domingo, mas sublinhou que não houve qualquer ataque aéreo naquele período.

o Ministério da Defesa da Rússia relatou, pelo seu lado, tentativas mal sucedidas do Exército ucraniano de "atacar posições russas" nas zonas de Sukha Balka e Bagatyr, na região de Donetsk.

As autoridades de Moscovo indicaram ainda ações militares ucranianas nas regiões fronteiriças russas de Bryansk, Kursk e Belgorod, nas quais "civis foram mortos ou feridos" e hoje confirmaram o reatamento dos ataques no país vizinho.

A trégua pascal e a proposta de Zelensky seguem-se a declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira, sugerindo que, se não houver progressos nas negociações indiretas com Moscovo e Kiev numa "questão de dias", Washington poderá abandonar o processo de paz na Ucrânia.

Já no domingo, o líder da Casa Branca disse esperar um acordo "dentro de uma semana" e sugerindo às duas partes que "poderão então fazer bons negócios com os Estados Unidos, que estão a crescer, e ganhar uma fortuna".

