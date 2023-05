"Não me parece", respondeu Zelensky aos jornalistas em Hiroxima, Japão, ao ser questionado sobre se a cidade do leste da Ucrânia ainda estava nas mãos das forças ucranianas.

Em seguida, virando-se para o jornalista que tinha feito a pergunta, acrescentou: "o que tem de compreender é que não lá existe nada, todos os edifícios foram destruídos".

"Para já, Bakhmut existe apenas nos nossos corações. Não há nada. Bem, muitos soldados russos mortos, mas eles vieram por nossa causa", disse ainda, segundo o relato da agência espanhola EFE.

Zelensky viajou para Hiroxima para participar na cimeira do grupo das sete democracias mais desenvolvidas, o G7, e foi questionado sobre Bakhmut à saída de uma reunião bilateral com o homólogo norte-americano, Joe Biden.

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojin, anunciou, no sábado, a conquista total da cidade de Bakhmut.

A informação foi confirmada posteriormente pelo Ministério da Defesa da Rússia e saudada pelo Presidente Vladimir Putin.

Os mercenários do grupo Wagner lideraram as forças russas na batalha por Bakhmut, a mais longa e sangrenta desde a invasão da Ucrânia, em 22 de fevereiro de 2022.

Zelensky agradeceu aos soldados que lutaram contra as tropas russas durante oito meses em Bakhmut.

"Os nossos defensores em Bakhmut fizeram um bom trabalho e, naturalmente, apreciamos o excelente trabalho que realizaram", afirmou.

No início do encontro com Biden, Zelensky disse que a Ucrânia "tem uma posição forte no campo de batalha" e que se mantém a expectativa de que lance em breve uma contraofensiva para retomar as regiões ocupadas pelos russos.

Apesar de ser considerada uma cidade sem valor estratégico, a batalha por Bakhmut assumiu uma importância simbólica para ambos os lados, que perderam um grande número de soldados em oito meses de combates.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares na batalha pelo controlo de Bakhmut, bem como nos 15 meses de guerra na Ucrânia.

Situada a 55 quilómetros da capital da região de Donetsk, a cidade de Bakhmut tinha cerca de 80 mil habitantes antes da guerra.

PNG (PCR) // JMR

Lusa/Fim